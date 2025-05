Beregazzo, salumi rubati per 600 euro nell’auto: denunciato un 56enne

Beregazzo con Figliaro, 13 maggio 2025 – L’auto era piena di refurtiva, degna del saccheggio di un supermercato alimentare: salami e insaccati in trancio, bibite in lattina, salmone in busta e formaggi francesi, un prosciutto cotto integro e una bresaola sottovuoto.

Ma sulla Renault Clio sottoposta a un controllo da parte della polizia locale Terre di Frontiera di Uggiate con Ronago, e dai carabinieri di Faloppio, sono spuntati anche attrezzi da scasso e 400 euro in contanti.

Alla guida c’era un uomo di 56 anni di Beregazzo con Figliaro, già noto alle forze di polizia, che è stato denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti allo scasso. La perquisizione ha permesso di ricostruire la provenienza di tutto ciò che è stato trovato in suo possesso: innanzi tutto l’auto, la Clio, inoltre tutti gli alimenti il cui valore è stato quantificato in circa 600 euro, e i soldi.

Tutto rubato il 7 maggio all’interno di una pizzeria di Faloppio, in via Battisti, il cui titolare aveva presentato denuncia. Dopo aver verificato la corrispondenza tra quanto ritrovato e quando elencato in denuncia, tutto è stato restituito al proprietario, mentre gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati. Il cinquantaseienne è stato quindi denunciato a piede libero, su disposizione della Procura di Como.