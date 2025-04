Cambio gomme 2025 in Lombardia, è ora di montare gli pneumatici estivi. Ecco da quando, le esenzioni, i costi e le multe

Milano, 13 aprile aprile 2025 - Da martedì 15 aprile sino al 15 maggio in Lombardia è possibile montare le gomme estive per chi ha scelto di usare gli pneumatici invernali. Per chi ha optato per le catene a bordo o per le “quattro stagioni” (con la dicitura M+S). invece nulla cambia. Dal 16 maggio chi non avrà gli pneumatici estivi sarà passibile di una multa salata.

Ma vediamo cosa prevede la legge per la Lombardia:

Avete 30 giorni di tempo, dal 15 aprile 2025 al 15 maggio, ma il consiglio è di prenotare in anticipo un appuntamento dal vostro gommista di fiducia. Per loro è un periodo di super lavoro e e l’agenda potrebbe essere pienissima. Inoltre se avete le gomme in deposito le debbono recuperare e preparare. Se siete abili nel fai da te controllate in anticipo lo stato e il consumo degli pneumatici per non avere amare sorprese dell’ultimo minuto.

Un prezzo standard non esiste: generalmente il range è tra i 40 euro e i sessanta e passa comprensivi di equilibratura. La spesa varia molto a seconda delle zone. Il deposito dei pneumatici per chi non dispone di uno spazio proprio, varia da una ventina a 40 euro e più per cambio. Se decidete di tenerli in garage ricordatevi sempre di tenerle in un luogo asciutto, fresco, temperato e ben areato. È inoltre consigliabile proteggerle dalla luce diretta del sole e dagli agenti atmosferici. Online si trovano coperture singole o maxi con una spesa minima

Utilizzare gli pneumatici più adatti alla stagione non è solo un obbligo di legge ma anche e soprattutto di sicurezza. Le gomme estive con la loro particolare mescola e conformazione del battistrada anzitutto sono più sicure con le temperature elevate avendo una maggior aderenza e, argomento non da poco, riducono i consumi e si usurano meno rispetto alle invernali

La norma di legge prevede l’obbligo di gomme estive (o in alternativa le quattro stagioni) dal 15 Maggio 2025 e fino al 15 Ottobre 2025, con un mese di deroga sia all’inizio che alla fine delle due finestre, quella "estiva" e quella "invernale".

Detto che non è vero che gli agenti non controllano mai le gomme della vostra auto. le multe sono salate e vanno da un minimo di 422 euro sino a un massimo di 1.682, ma è anche contemplato il ritiro del libretto di circolazione dell’automobile e la revisione obbligatoria. Altro particolare : in caso di incidente, guidare con pneumatici invernali o con battistrada insufficiente può essere considerata una colpa grave. In questo caso, l'assicurazione di responsabilità civile potrebbe avanzare una pretesa di regresso. L'assicurazione kasco può rifiutarsi di pagare le prestazioni