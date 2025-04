Cambio gomme, quando montare gli pneumatici estivi in Lombardia? I costi, le multe e le esenzioni

Milano, 1 aprile 2025 - Ci siamo, in Lombardia è (quasi) ora di montare le gomme estive per chi ha scelto di usare gli pneumatici invernali. Per chi ha optato per le catene a bordo o per le “quattro stagioni” (con la dicitura M+S). invece nulla cambia.

Ma vediamo cosa prevede la legge per la Lombardia:

Avete tempo dal 15 aprile 2025 sino al 15 maggio ma il consiglio è di prenotare un appuntamento dal vostro gommista di fiducia mentre se siete abili fai da te controllate lo stato degli pneumatici per non avere amare sorprese dell’ultimo minuto.

La norma di legge prevede l’obbligo di gomme estive (o in alternativa le quattro stagioni) dal 15 Maggio 2025 e fino al 15 Ottobre 2025, con un mese di deroga sia all’inizio che alla fine delle due finestre, quella "estiva" e quella "invernale". Quindi bisogna montare le gomme estive dopo il 15 Aprile e non oltre il 15 Maggio 2025,

Le multe sono salate e vanno da un minimo di 422 euro sino a un massimo di 1.682, ma è anche contemplato il ritiro del libretto di circolazione dell’automobile e la revisione obbligatoria.

Le gomme estive con la loro particolare mescola e conformazione del battistrada anzitutto sono più sicure con le temperature elevate avendo una maggior aderenza e, elemento non da poco, riducono i consumi e si usura meno rispetto alle invernali

Un prezzo unico non esiste, si va dai 40 euro ai sessanta e passa comprensivi di equilibratura a seconda delle zone. Il deposito, per chi non dispone di uno spazio proprio, varia da una ventina a 40 euro e più per cambio.