Sarnico e le gemme del liberty, un tuffo nella storia tra arte e cultura: il programma

Sarnico (Brescia), 22 luglio 2023 – A Sarnico, fino al 30 luglio, sarà possibile immergersi nell’atmosfera sfarzosa di fine 800, inizi 900 caratterizzata dall’art nuveau, con i suoi motivi floreali, i movimenti flessuosi e edifici di incredibile bellezza. Prende il via stasera a Sarnico “Sarnico e le gemme del Liberty”, progetto organizzato nell’ambito della manifestazione Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, da Pro Loco Sarnico con il patrocinio di Comune di Sarnico e molti altri enti.

La partenza del grande evento del Basso Lago d’Iseo è già nel segno del successo: i tour guidati alle architetture e alle ville Liberty di questo fine settimana, così come la visita ai Cantieri Riva, sono andati esauriti in pochissimi giorni ed è già ‘caccia’ alle prossime visite guidate in calendario. L’evento sarà un tuffo nella storia, tra arte e natura. Coinvolgerà tutta la cittadina con un percorso che parte dalle ville e le architetture Liberty e si spinge fino al lungolago e al centro storico. Il progetto porterà la cittadina del Basso Lago d’Iseo all’attenzione nazionale e mondiale come Capitale del Liberty.

Alle 21 di stasera Sarnico - “The Best Liberty City”, candidata a Patrimonio Unesco per le sue architetture dei primi Novecento - accenderà le luci su Piazza Umberto I con quattro lampadari d’epoca e darà il via al suo progetto più importante per questo anno Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023. Per l’inaugurazione di stasera, la piazza e il lungolago ospiteranno una passatoia con riprodotti i decori interni di Villa Passeri, una carrozza d’epoca con rievocatori del Gruppo Italiano Attacchi di Bergamo, lo spettacolo itinerante di Bianche Presenze con danzatrici su trampoli vestite da bianche farfalle luminose, e la proiezione in anteprima su un monitor gigante del video fatto realizzare dalla Pro Loco di Sarnico, che racconta il Liberty a Sarnico. Aprono anche le mostre in programma. Alla ex Biblioteca di Piazzetta Freti, in Centro Storico, la “Belle Époque. Nell’ex Chiesetta di Nigrignano in via Veneto, apre la mostra “Manifattura Chini” con le opere Opere inedite della Collezione Mordini e Ciarnese.

Inoltre, da stasera, passeggiando in centro storico e sul Lungolago di Sarnico, si potranno ammirare, come proseguimento espositivo, fotografie del passato in bianco e nero dedicate al Liberty di Sarnico e la mostra “Viaggio fotografico nell’architettura Liberty” con 24 fotografie riprodotte su 12 pannelli giganti di 1.90 per 1.25 metri che faranno ‘viaggiare’ nell’architettura Liberty europea meno conosciuta: da Sarnico a Milano e Firenze, da Parigi a Vienna, Barcellona, fino a Praga, Lubiana e Costanza in Romania.

Nel fine settimana sono proposte anche escursioni guidate in kayak con gli istruttori dell’Associazione Kayak Sarnico e visite al battello storico ‘La Capitanio”, che sarà ormeggiato sul lungolago, a cura dell’Associazione Capitanio 1926. Da non perdere, infine, i concerti di questo primo fine settimana di Sarnico e le Gemme del Liberty.

Domani sabato 22 luglio alle ore 21 in Piazza XX Settembre si esibisce l’Orchestra fiati Brixiae Harmoniae con “I primi del ‘900 tra suoni e forme. Domenica 23 a Villa Surre (ore 21 su prenotazione) l’Ensemble Sixie Dixie presenta “Dixieland: dagli albori del Jazz”, un repertorio che spazia dal Dixieland degli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso, con brani di autori e interpreti famosi come Luis Armstrong e Bix Beiderbecke, allo swing italiano dagli anni ‘40-’60, esplorando generi diversi come il charleston. I

ll programma dettagliato degli eventi è consultabile sul sito www.prolocosarnico.it.