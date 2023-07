Festivaletteratura 2023 Mantova, il programma da sfogliare

Mantova, 23 luglio 2023 – Il programma della ventisettesima edizione del Festivaletteratura di Mantova, con i suoi 350 ospiti e i 229 incontri e altri eventi di corollario, è pronto.

É possibile sfogliare di seguito l’irrinunciabile vademecum per scoprire tutta la prossima edizione dalla A alla Z. E, data la ricchezza delle attrattive, tra interviste, percorsi, spettacoli, laboratori e spazi aperti tutto il giorno, è giusto avere il tempo necessario per leggere con attenzione il lungo elenco di appuntamenti previsti, giorno per giorno, tra il 6 e il 10 settembre 2023.

Escape room dal 2 settembre

Come dicevamo gli incontri numerati sono 229. A questi si aggiungono una quarantina di altri appuntamenti in città (e oltre), compresa un'escape room (Ludmilla) che a partire dal 2 settembre, con qualche giorno di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, sarà il fulcro dell'omaggio di Festivaletteratura al centenario della nascita di Italo Calvino.

Gli ospiti da non perdere

Diversi ospiti nazionali e internazionali si sono aggiunti negli ultimi giorni. Tra questi spiccano i romanzieri Jonathan Coe, Julya Rabinowich, Gian Marco Griffi e Dario Ferrari, la giornalista Tonia Mastrobuoni, il cantautore Brunori Sas, i filosofi Umberto Galimberti e Giorgia Serughetti e gli architetti Mario Cucinella e Samia Henni.

26 luglio: la presentazione

Il catalogo cartaceo della cinque giorni di settembre, un vero e proprio libro tascabile di 240 pagine che, oltre a raccogliere il programma dell’edizione numero ventisette, è arricchito da 5 contributi d'autore scritti appositamente da Ruth Padel, Olga Campofreda, Andreea Simionel, Alberto Rollo e Vincenzo Latronico, a cui si aggiungono racconti di progetti ed eventi del prossimo Festival firmati da Christian Elia, Radio Raheem, Ilaria Rodella e We Are Muesli. Verrà presentato e distribuito mercoledì 26 luglio alle ore 21 in piazza Leon Battista Alberti, in una serata animata dalla lectio dell'architetto Luca Molinari

Partendo dalle appassionate riflessioni del recente saggio La meraviglia è di tutti. Corpi, città, architetture (Einaudi, 2023), l’architetto terrà una lectio sul significato della parola "meraviglia" e su quanto essa ci stimoli a capire i luoghi e i paesaggi che abitiamo.

Nel corso dell'evento a ingresso libero, i soci Filofestival potranno ritirare gratuitamente la propria copia del catalogo cartaceo, mentre i non tesserati potranno acquistarne una copia al prezzo simbolico di 3 euro. Presso il banchetto allestito dall'Associazione Filofestival sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la propria tessera per non farsi sorprendere dalla scadenza del 15 agosto, ultimo giorno utile per il tesseramento.

l programma navigabile giorno per giorno sarà invece disponibile tra un paio di settimane nella pagina del sito in continuo aggiornamento, insieme alle biografie degli autori, ai luoghi di Festivaletteratura e ad altre informazioni, comprese quelle sull'acquisto dei biglietti.