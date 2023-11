Morto Carlo Ambrosini, fumettista bresciano autore di Dylan Dog e Napoleone

Azzano Mella, 1 novembre 2023 – Il mondo del fumetto italiano e i suoi tanti appassionati piangono Carlo Ambrosini, storico autore della Sergio Bonelli editore. Dalla sua penna sono nati Napoleone e Jan Dix, personaggi che hanno riscosso l’apprezzamento di numerosi fan. Non solo. Ambrosini, che aveva compiuto ad aprile 69 anni, ha realizzato anche parecchie avventure di Dylan Dog, a partire dall’albo numero 15, l’onirico Canale 666.

A dare la notizia sono stati alcuni siti specializzati, fra i quali il portale della Sergio Bonelli edizione, in cui è stato pubblicato un commosso ricordo di Ambrosini.

Il cordoglio della Bonelli

“Ci ha lasciati Carlo Ambrosini, amatissimo autore di Napoleone e Jan Dix, ma anche di tante avventure di Dylan Dog e di numerosi altri albi e volumi pubblicati dalla nostra Casa editrice – si legge nella nota – Nato in provincia di Brescia nel 1954, Ambrosini è appassionato di fumetti sin da piccolo. Frequenta però il liceo artistico e quindi l'Accademia di Belle Arti di Brera con l'idea di dedicarsi alla pittura, per poi virare sul mondo dell'illustrazione per sbarcare il lunario”.

I primi “schizzi” vengono pubblicati a metà anni ‘70 sulle collane di guerra della Dardo, così come sulle pubblicazioni di Ediperiodici e Corno. A fine ‘70, scrivono ancora sul sito di Bonelli, Ambrosini viene “inserito nello staff di ‘La Storia d'Italia a Fumetti’ di Enzo Biagi”.

I primi successi

L’esordio nel fumetto “dei big” arriva nel 1980, con Pellerossa, il numero 26 di Ken Parker, esploratore del west che all’epoca veniva pubblicato da Cepim. Nel 1987 l’approdo a Dylan Dog, con il numero 15 Canale 666. Dal ‘94 si esibirà anche come sceneggiatore, sempre per l’indagatore dell’incubo.

Le sue creazioni

“Nel 1997 – ricordano ancora i compagni d’avventura della storica casa editrice di Tex –viene assorbito totalmente dalla sua prima creazione personale in casa Bonelli: Napoleone. Molto apprezzato dai lettori sin dagli esordi, Napoleone supera le 50 uscite con cadenza bimestrale”.

L'investigatore entomologo vive avventure fortemente influenzate dalla pittura e da una certa letteratura mitteleuropea, spingendo sull’acceleratore del mix fra arte popolare e cultura “alta”. Nel 2008 è il turno di Jan Dix, miniserie che vede protagonista un critico d’arte olandese.

Il ritorno a Dylan Dog

Negli ultimi anni di carriera Ambrosini torna a dedicarsi a Dylan Dog, sia come sceneggiatore, sia come disegnatore. Nel 2005 è a sua firma il Texone, speciale annuale in formato maxi dedicato al leggendario ranger. Responsabili e dipendenti della casa editrice si stringono commossi alla famiglia di Ambrosini.