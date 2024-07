A Lonato del Garda una panchina rossa per ricordare Yana Malaiko

Lonato del Garda (Brescia) – Inaugurata alla cantina "Perla del Garda" di Lonato la panchina rossa "Yana per sempre", alla memoria di Yana Malaiko, la 23enne ucraina il cui breve viaggio nella vita venne brutalmente troncato la notte fra il 19 e il 20 gennaio 2023, a Castiglione delle Stiviere. L'iniziativa è stata di Y.A.N.A. (acronimo di You Are Not Alone), l'associazione costituita per supportare tutte le persone, uomini e donne, che hanno subito qualunque forma di violenza.

Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri, Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, Giovanna Prandini, fondatrice e presidente della "Perla del Garda", Francesco Porrello, presidente di Y.AN.A., Oleksander Malaiko, padre di Yana e vice presidente dell'associazione, i sindaci di Castiglione delle Stiviere e Lonato.

Lonato del Garda: una panchina rossa per ricordare Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato

Riprenderà il 12 settembre, davanti alla Corte d'Assise di Mantova, il processo a Dumitru Stratan, 35 anni, moldavo, ex fidanzato di Yana, imputato del suo omicidio volontario e di occultamento di cadavere. Verrà ascoltato il consulente Michele Vitiello, che ha trascritto le intercettazioni. Nell'udienza del 30 settembre sarà sentito di nuovo il maresciallo Giovanni Gostoli, che per primo prese visione del corpo di Yana dopo il ritrovamento.