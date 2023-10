Tutti pazzi per il lago di Iseo: vip e ricchi dal Nord Europa vogliono una casa sul Sebino

Iseo (Brescia) – I dintorni del lago d’Iseo "sono dolci e freschi come un’egloga di Virgilio". Così nel 1874 l’amante favorita del musicista Chopin descriveva il Sebino: un piccolo gioiello, punteggiato di paesini di origini antiche e con al centro Monte Isola, la più grande dell’Europa Alpina, e gli isolotti di Loreto e San Paolo: uno di proprietà della famiglia Beretta, colosso del settore armiero, e l’altra più volte finita nelle mire di vip e imprenditori tanto che in passato qualcuno racconta pure di un’offerta - mai accettata dal proprietario - da parte di George Clooney, il “main sponsor” del lago di Como, che ai tempi si accontentò di acquistare un magnifico letto di artigianato artistico a Pisogne.

Di per certo sul Sebino ha una magnifica villa Roby Facchinetti dei Pooh e spesso sulle sue rive si vedono Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che ha una casa a Torbiato di Adro e spesso cena con la ex moglie nei ristoranti del posto, specie a Paratico, dove pare abbiano una palestra privata in cui si allenano con i propri personal trainer, ma di cui non si conosce l’esatta localizzazione.

Sempre sul Sebino recentemente si sono visti Max Pezzali, ospite abituale della Valcamonica da cui proviene la moglie Deborah Pelamatti e ora Belén, fidanzatasi con l’imprenditore camuno Elio Lorenzoni. Non mancano poi Francesco Renga e Omar Pedrini, che nei giorni scorsi è stato ospite del club Il Canneto di Clusane d’Iseo.

A portare notorietà mondiale al lago, dove si sono visti anche Johnny Depp, Madonna, e Michelle Obama, sette anni fa fu The Floating Piers, l’installazione dell’artista Christo, che ha lanciato il Sebino nell’olimpo delle capitali mondiali dell’arte contemporanea. "Il nostro lago piace moltissimo anche da prima dell’opera di Christo, ma certamente ha dato un impulso notevole – spiega la titolare delle agenzie Engel & Völkers Lago d’Iseo, Franciacorta, Ponte di Legno Margherita Bombardieri -. Di riflesso ne hanno beneficiato pure la vicina Franciacorta e la zona di Ponte di Legno. Tra il 2019 e il 2023 solamente sul Sebino abbiamo venduto 50 immobili, di cui 30 sono seconda casa e i restanti prima casa. La clientela è per 70% straniera, principalmente proveniente dal nord Europa, ovvero Germania, Svezia, e Belgio. Dal 2021 abbiamo notato un aumento dell’interesse degli americani. I clienti italiani sono locali e provenienti da Brescia, Bergamo e Milano, scelgono le nostre proposte come seconda casa. Gli stranieri, invece, da dopo il Covid optano per il lago d’Iseo per trasferirsi in maniera stabile: quindi la loro ricerca va nella direzione di una casa da vivere 365 giorni l’anno. Quest’anno abbiamo battuto due record: fino a pochi mesi fa la nostra vendita più alta era stata di 2.3 milioni per una villa a bordo lago a Sulzano, quest’anno abbiamo superato 2 volte quella cifra con una prima vendita quest’estate a 2.750 milioni per una villa a bordo lago a Predore e poi a 3.125 per una villa sulla sponda bresciana".

Non mancano vendite di pregio pure nelle altre zone: in Franciacorta sono state 21 e 31 in Valcamonica nel giro di cinque anni. In questo caso i clienti sono per lo più italiani. "L’interesse è in grande aumento - aggiunge -. Basti pensare che nel 2019 abbiamo venduto 12 immobili, nel 2022 sono stati 27 e ad oggi siamo ad oltre 17 compravendite solo nella prima parte dell’anno". I nomi dei compratori? Sempre, tutti, top secret.