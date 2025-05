Superenalotto, centrato il 6 in Lombardia: vinti oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda

Desenzano del Garda (Brescia), 22 maggio 2025 – La fortuna al SuperEnalotto bacia due volte la Lombardia: questa sera, giovedì 22 maggio 2025, vinti oltre 35 milioni 415mila euro a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La giocata vincente è stata effettuata nella tabaccheria di via Durighello 4.Un 5+1 da 511.692,48 euro invece è stato realizzato a Cantù, in provincia di Como.

La combinazione

Questa la combinazione vincente: 2, 19, 23, 46, 49, 72.

Numero

Jolly: 71.

Numero SuperStar: 88.

Ecco cosa dovrà fare il fortunato vincitore riscuotere gli oltre 35 milioni vinti questa sera

L’ultima maxi vincita

Si tratta del secondo “6” del 2025: l'ultimo Jackpot risale al 20 marzo scorso, quando a Roma sono andati 88,2 milioni di euro.

Nato nel 1997

Con quella di stasera sono 134 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Le possibilità di vincita

Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

Le 10 vincite più alte

371,1 milioni di euro il 16/02/2003 - Bacheca dei Sistemi – 90 quote

209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi

177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote

163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia

156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (FM)

147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS)

139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT)

130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta (CL)

101,5 milioni di euro il 10/05/2024 – Napoli (NA)

100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania (CT)

