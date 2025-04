Vandalizzate le vetrine di due ristoranti palestinesi. Ladri in azione o matrice politica? Indaga la Digos

È stata una nottata di furti e danneggiamenti alle vetrine di alcuni locali nel centro di Brescia quella tra sabato e domenica. Ad essere presi di mira tre ristoranti a poche centinaia di metri l’uno dall’altro: uno di cucina fusion, Il Nativo. Gli altri due palestinesi, il Dukka e i Nazareni. L’unico ad essere oggetto del furto del fondo cassa è però Il Nativo, in 6 mesi preso di mira 4 volte. "Quattro denunce non sono bastate", ha scritto uno dei titolari che ha pure pubblicato su Instagram un video in cui si vede una persona mascherata prendere a calci la porta secondaria del locale fino a creare un buco per entrarci. Nel caso dei due locali palestinesi invece sono state vandalizzate le vetrine e non si esclude una matrice politica: indagini in capo alla Digos. Oggi alle 18 il coordinamento Palestina sarò in presidio in piazzetta Bella Italia.