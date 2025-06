Valichi alpini, riapre anche il Gavia: via alla stagione estiva dei grandi passi alpini

Ponte di Legno (Brescia) – il Passo Gavia sta per tornare completamente agibile. Mentre il versante valtellinese della statale 300 è già aperto dal 4 giugno insieme al rifugio Bonetta, il tratto che collega Sant’Apollonia di Ponte di Legno al valico sarà, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, transitabile da domani 6 giugno.

Il terzo collegamento diretto per la Valtellina oltre ad Aprica, transitabile tutto l’anno e al Mortirolo, già aperto, tornerà operativo grazie al lavoro della ditta incaricata della manutenzione che in queste ore sta completando gli ultimi interventi di messa in sicurezza. Questa mattina è in programma un sopralluogo tecnico, dopo il quale Anas deciderà ufficialmente la riapertura, revocando l’ordinanza di chiusura. Se tutto procede senza intoppi, domani motociclisti e ciclisti potranno tornare a percorrere l’intero tracciato, uno dei più spettacolari e impegnativi delle Alpi, particolarmente amato dagli sportivi.

La stagione estiva dei passi è dunque partita e pienamente operativa, dato che il Gavia è il solo parzialmente chiuso. Da aprile è aperto lo Spluga, mentre si è tornati a passare alla Forcola tra fine maggio e inizio di questo mese. Aperti anche il passo San Marco, il passo del Vivione e Crocedomini-Maniva. Sarà transitabile a tratti e parzialmente, però la strada che da Bagolino conduce al Maniva, unendolo alla Valle Sabbia. La strada sarà aperta il sabato e la domenica e dal 9 al 25 agosto. Nei giorni settimanali non si potrà transitare dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. Il provvedimento è necessario a causa dei lavori di allargamento, miglioramento e messa in sicurezza della carreggiata.