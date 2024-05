Val Sabbia, incidente in montagna: precipita dal sentiero e muore, ferito l’amico

Anfo (Brescia) – Grave incidente in montagna in Val Sabbia, nel Bresciano: un escursionista è morto e un altro è rimasto ferito, probabilmente nel tentativo di salvarlo.

E’ accaduto intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 9 maggio, nei pressi della Cima Meghè, in territorio comunale di Anfo. Secondo quanto riferito dai soccorritori Areu, intervenuti sul posto insieme al Soccorso alpino e alle forze dell’ordine, la vittima, un uomo di 76 anni, è scivolata dal sentiero precipitando per un centinaio di metri. L’amico che era con lui, 66enne, è riuscito a raggiungerlo scendendo lungo la scarpata ma ormai per l’anziano non c’era più nulla da fare.

Nella disperata discesa, il compagno di escursione ha rimediato un trauma alla spalla ed è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Gavardo.