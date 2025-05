Varenna, paura sul taxi boat: turista cinese sta male al largo del lago di Como

Varenna (Lecco), 10 maggio 2025 – Malore in taxi boat per una turista cinese. Una turista cinese di 27 anni nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, si è sentina male mentre navigava in taxi boat durante una gita lago di Como al largo di Varenna. Forse ha accusato un po' di mal di mare, oppure un altro malessere improvviso.

Il comandante del taxi boat ha subito allertato i soccorritori 112 e virato verso Varenna, dirigendosi a tutta velocità verso terra per rientrare in porto. Dell'emergenza in atto sono stati subito informati i militari della Guardia costiera, responsabili delle operazioni di soccorso sul Lario, che hanno coordinato l'intervento di salvataggio.

Una volta arrivati al pontile di attracco del taxi boat, ad attendere la 27enne c'erano così già i soccorritori volontari del Soccorso bellanese, insieme ai vigili del fuoco volontari di Bellano, che li hanno aiutato a trasbordare a terra la turista e poi a trasferirla fino all'ambulanza in strada, perché le autolettighe in quel punto non riescono ad arrivare fino in riva al lago.

Una volta stabilizzata, la cinese è stata trasportata in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stata poi ricoverata in osservazione per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni comunque non sembrano gravi.