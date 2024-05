Lavori sulla linea Milano-Verona Porta Nuova: da Brescia partiranno bus sostitutivi. Ecco quando

Brescia – Due weekend di possibili disagi lungo la linea Milano-Brescia, Verona Porta Nuova, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale. I cantieri di Rfi interesseranno le giornate 4 e 5 maggio e 25 e 26 maggio. Questa la nota di Trenord: “Per lavori di potenziamento infrastrutturale che saranno svolti da RFI sulla linea Milano-Brescia-Verona Porta Nuova, nei weekend del 4-5 e del 25-26 maggio sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra Brescia e Verona Porta Nuova. I treni viaggeranno fra le stazioni di Milano e Brescia. Fra Brescia e Verona P.N. sarà attivato un servizio sostitutivo su bus, che prevederà la partenza di una corsa ogni 10 minuti per direzione. Tutti i dettagli su orari e fermate dei bus sostitutivi sono disponibili su trenord.it e App".

A ciò si aggiunge anche lo sciopero previsto per il primo weekend del mese: "Dalle ore 21 di sabato 4 alle ore 21 di domenica 5 maggio l'organizzazione sindacale CAT ha proclamato uno sciopero nazionale che interessa il trasporto ferroviario. Trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia. I treni potranno subire cancellazioni. La sigla CAT non è rappresentata in Trenord: in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio" conclude.