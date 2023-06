Incidente a Tremosine, muore motociclista di Limone del Garda. E’ la quinta vittima in cinque giorni

Tremosine – 26 giugno 2023 – Ancora una tragedia lungo le strade del bresciano. E siamo al quinto motociclista morto in pochi giorni. Questa notte è spirato Federico Proietti Lippi, 21 anni, di Limone del Garda e originario del Veronese. Il giovane si trovava in via Benaco, appena fuori dall’abitato di Pieve quando sono accaduti i fatti.

Stava scendendo dal paese lungo la strada della Forra (Pieve-Porto) quando ha perso il controllo del mezzo, finendo prima sull’asfalto e poi rotolando per 5 metri lungo un dirupo sul cui fondo scorre il torrente che ha creato il canyon. In quel punto la strada è particolarmente tortuosa. Il giovane è stato recuperato da Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Gli operatori del 118 lo hanno condotto in ospedale, dove medici e infermieri hanno fatto di tutto per salvarlo. Il suo quadro clinico è peggiorato poche ore dopo lo scontro. Poche ore dopo è spirato.

Precedenti

Si tratta del quinto morto sulle strade del Bresciano ad oggi. Il 21 giugno, a Capriolo, era morto il 62enne Giovanbattista Brizio; il giorno successivo è deceduto Iralt Merdita, un ventinovenne di origini albanesi residente a Palazzolo, dopo essersi scontrato con un’automobile con al volante una donna.

Venerdì, sempre a Capriolo, Cangoja Mirjan, 39 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guard rail. Ieri un altro morto a Manerbio.