I gelsi? "Non monumentali": "Disattenzione o scelta voluta?"

I gelsi di Urago Mella a rischio abbattimento? Non sono monumentali. Lo hanno rilevato i tecnici del Comune di Brescia ed i Carabinieri Forestali attivati dall’assessorato all’Ambiente del Comune, a seguito della petizione dei cittadini, che si stanno battendo per evitare che un intervento edilizio a ridosso del Parco delle Colline, cancelli diversi esemplari di gelsi. L’assessora Camilla Bianchi ha chiarito che, sulla monumentalità, non c’è stato "alcun assordante silenzio da parte mia", ma che sono stati attivati i tecnici. L’assessora Bianchi e l’assessora all’Urbanistica Michela Tiboni hanno anche espresso solidarietà alla commissione paesaggio che, secondo il comitato, si dovrebbe dimettere per aver dato parere positivo all’intervento, in base ad una documentazione lacunosa. Delusi i cittadini che, come spiegato in una nota firmata da Alessandra Mollica, Samantha Singia Tsuyumi, Cristina Scalvini, Maria Cordini, Rebecca Bresciani, Vittorio Martinelli, si aspettavano spiegazioni sui motivi per cui, nel 2023, nell’ambito della variante al Pgt, "recependo l’osservazione di un soggetto privato su altro terreno, l’Amministrazione Castelletti ha indirettamente consentito l’approvazione del permesso a costruire in un lembo di terra di via Campiani (e non si sa se altrove) che diversamente non si sarebbe potuto concretizzare, sfruttando un incontrollato meccanismo di deroga delle distanze. Un’amministrazione attenta al verde, al paesaggio, alla natura avrebbe definito appositi correttivi. È stata una disattenzione o una scelta voluta? È una scelta rivendicata o di cui non si vuole parlare?". Il comitato ribadisce che il lotto dei gelsi in questione appartiene al filare di 70 esemplari, unico da almeno 200 anni. "Prima di essere monumentali, gli alberi sono esistenti". Federica Pacella