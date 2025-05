Video con abusi su bambini. Arrestato operaio cinquantenne

La polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 50enne bergamasco, di professione operaio, per detenzione di ingente quantitativo di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento sessuale di minorenni. L’operazione è stata portata a termine in provincia di Bergamo, nella casa dell’uomo, dove sono stati trovati diversi supporti elettronici contenenti 1645 abusi sessuali in danno di bambini in tenera età.

L’attività investigativa è scaturita dall’analisi dei contenuti presenti in alcuni dispositivi sequestrati in una precedente indagine e in particolare di una chat tramite la quale venivano scambiati migliaia di contenuti pedopornografici. "Il risultato – dicono dalla Questura – è stato reso possibile grazie all’alta specializzazione degli operatori i quali, durante la perquisizione, hanno effettuato l’ispezione informatica dei telefoni, l’analisi delle chat e il successivo sequestro dei dispositivi, che saranno sottoposti ad analisi forense volta a meglio delineare la condotta illecita e a identificare le piccole vittime, sia in Italia che all’estero".

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari.

Mi.Pr.