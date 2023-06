Strage di motociclisti: un morto a Manerbio: è il quarto da mercoledì nel Bresciano

Brescia. 25 giugno 2023 – Un motociclista di 52 anni è morto a Manerbio, in provincia di Brescia in un incidente attorno a mezzogiorno. E’ il quarto a perdere la vita sulle strade bresciane in pochi giorni.

Dinamica

L'uomo ha perso il controllo della moto ed è finito a terra andando a sbattere violentemente contro il guard rail mentre viaggiava sulla statale Gardesana occidentale. Inutili i tentativi dei soccorritori per rianimarlo sul posto. Troppo gravi le lesioni subite nel forte impatto.

Precedenti

Si tratta del quarto motociclista morto in un incidente stradale da mercoledì ad oggi in provincia di Brescia. Il 21 giugno, a Capriolo, era morto il 62enne Giovanbattista Brizio; il giorno successivo è deceduto Iralt Merdita, un ventinovenne di origini albanesi residente a Palazzolo, dopo essersi scontrato con un’automobile con al volante una donna.

Venerdì, sempre a Capriolo, Cangoja Mirjan, 39 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guard rail.