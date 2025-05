Le feste a basso impatto. Così si riducono i rifiuti

Ecoeventi? Si può. Lo ha collaudato ampiamente l’associazione 5R Zero Sprechi, da anni attiva sul territorio bresciano per promuovere una maggiore consapevolezza e buone prassi per ridurre i rifiuti. Sugli eventi, in particolare, come spiegato dal vicepresidente Marco Migliorati, è possibile attivare accorgimenti per ridurre l’impatto ambientale di momenti che sono di festa, ma che spesso lasciano un’eredità nefasta per l’ambiente. A interessarsi a queste buone pratiche è stata la Consulta per l’ambiente del Comune, che per martedì 13 maggio alle 18, alla Casa delle Associazioni in via Cimabue 16, ha promosso l’incontro “EcoEventi si può!“. L’obiettivo è di attivare tutti i potenziali organizzatori di eventi a una maggiore consapevolezza ambientale. Non solo: la Consulta per l’Ambiente, e in modo specifico il Gruppo Rifiuti ed Economia Circolare che comprende anche componenti di alcuni Consigli di Quartiere, sta collaborando con l’assessorato all’Ambiente per la redazione del regolamento che stabilirà obiettivi di sostenibilità ambientale che dovranno essere rispettati da tutti gli organizzatori di eventi e feste. F.P.