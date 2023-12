Tremosine, frana si stacca dalla montagna: riapre la Gardesana ma resta chiusa la strada della Forra

Tremosine (Brescia), 17 dicembre 2023 – Alle 11 di questa mattina, la statale 45bis ha riaperto al traffico in entrambe i sensi di marcia. La strada era stata chiusa ieri pomeriggio dopo che una grossa frana si era staccata dalla montagna a Tremosine ed era caduta nel lago di Garda.

Frana a Tremosine, sul Garda (Foto Facebook Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro)

Si è infatti concluso il sopralluogo dei geologi e degli ingegneri di Anas, che hanno ispezionato la galleria che si sviluppa sotto il tratto interessato dallo smottamento. I tecnici hanno verificato che non ci sono state particolari criticità, che non sussistono problemi strutturali e che quindi è possibile tornare a circolare sulla Gardesana.

Resta invece ancora chiuso il tratto della provinciale 38 che dal porto di Tremosine sale fino al ristorante La Forra (il primo tratto della Strada della Forra). In questa zona è ancora in corso l’intervento del geologo della Provincia, ente competente per quella direttrice.