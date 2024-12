Brescia, tentano di uccidere a bastonate un 38enne: arrestati marito e moglie

Brescia, 7 dicembre 2024 – Hanno cercato di uccidere un connazionale a bastonate ma non ce l’hanno fatta. Ora sono agli arresti grazie ai carabinieri di Brescia. I protagonisti di questa vicenda sono marito e moglie, entrambi pachistani, lei di 31 anni e lui di 35 anni, residenti in città.

La coppia ha aggredito un conoscente di 38 anni, anche residente in città. Dietro motivazione di carattere economico. Ritenevano che li avesse truffati per una somma pari a circa 50mila euro. Lo hanno così picchiato selvaggiamente con un bastone, lasciandolo a terra ferito. Il loro scopo era però quello di ucciderlo.

A soccorrere lo straniero è stato un vicino, che ha chiesto aiuto al 112. L’uomo inizialmente è stato ricoverato in prognosi riservata per emorragia cerebrale. Si è poi ripreso. Per l’aggressore maschio si sono aperte le porte del carcere. La moglie si trova ai domiciliari.