Furti e aggressioni vicino alla stazione di Brescia: sei giovani arrestati all’alba

Brescia, 28 maggio 2025 –Sei giovani e giovanissimi arrestati a Brescia nell’ambito di un’indagine in materia di criminalità giovanile. L’operazione è in corso dalle prime ore di oggi, 28 maggio. In campo ci sono agenti della Polizia di Stato e militari dell’Arma dei carabinieri, che stanno eseguendo le sei misure cautelari in carcere e perquisizioni, in esecuzione di ordinanze emesse nell'ambito di un'indagine in materia di criminalità giovanile, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta congiuntamente da personale della Squadra Mobile e della Polizia ferroviaria e da militari della Compagnia carabinieri di Brescia.

Gli arrestati sono tutti altrettanti di origine tunisina e di età compresa tra i 18 e i 22 anni e sono ritenuti presunti responsabili di reati contro il patrimonio e la persona, commessi principalmente nella zona della Stazione ferroviaria di Brescia tra gennaio e marzo di quest'anno.

Notizia in aggiornamento