Frontale auto-camion, donna muore a 46 anni. Grave un ragazzino

La Fascia D’Oro di Montichiari ieri è tornata teatro di un incidente mortale. La vittima lungo la Provinciale 236, una quarantaseienne della Bassa Bresciana. È accaduto non distante da dove a gennaio si era registrato il primo decesso del 2025, un’ucraina di 45 anni di Brescia. Lo schianto fatale è avvenuto attorno alle 17. Il bilancio conta anche un ragazzino di 12 anni ferito in modo grave.

Secondo la prima ricostruzione si è trattato dello scontro frontale tra un’auto e un camion. La chiamata al 112 è stata inoltrata da diversi guidatori che stavano transitando lungo la strada, in quel momento particolarmente trafficata per il rientro dal lavoro. Gli operatori della centrale di Brescia hanno inviato sul posto due ambulanze: da Calcinato e Mazzano, un’auto con medico a bordo e l’eliambulanza da Brescia. Sul posto sono arrivati anche la Polizia stradale di Brescia e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Mantova.

Per la quarantaseienne non c’è stato nulla da fare. È morta per la gravità delle ferite riportate nell’urto, particolarmente violento, che ha letteralmente sbalzato uno dei due veicoli contro il guard-rail. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi. Sia in direzione di Montichiari sia in direzione di Brescia si sono formate lunghissime code. Il ragazzino ferito, una volta messo in sicurezza, è stato portato agli Spedali Civili in prognosi riservata.

Prima della donna deceduta ieri, a maggio lungo le strade bresciane sono morti il pisognese Angelo Domeneghini, 62 anni, che ha perso il controllo del veicolo lungo la Strada 42 ad Artogne, e Francesco Giuliano Cardillo, 19 anni, caduto in moto a Camignone.