Titolo e artista uguali ma in sedi diverse. La contesa peggiora

Stesso titolo, stessa fotografa, sedi diverse. Dopo la vicenda della Fondazione, lo sfilacciamento dei rapporti tra Aci Brescia, proprietaria del marchio 1000 Miglia, e il Museo Mille Miglia – che continuerà a usare il nome fino al pronunciamento del Tar nonostante la diffida di Aci Brescia – diventa tangibile. Ieri pomeriggio a Palazzo Moca è stata inaugurata la mostra fotografica “Heart of the race – I meccanici della 1000 Miglia di Elizabeth Kahane“, una sorta di anteprima della 1000 Miglia – dal 14 al 21 giugno – cui Aci, 1000 Miglia srl e Comune stanno lavorando per legare ulteriormente la Freccia Rossa alla città. Non sfugge però che oggi il Museo di viale Bornata presenti “Heart of the race. Master Mechanics of the Mille Miglia“ alla presenza della stessa artista, Elizabeth Ann Kahane. "Due momenti diversi – chiarisce Beatrice Saottini, presidente 1000 Miglia Srl – due esposizioni diverse". Più tranchant Aldo Bonomi (nella foto), presidente Aci Brescia: "Senza il finanziamento e il supporto logistico di 1000 Miglia quelle foto dell’edizione 2024 non si sarebbero potute neanche fare. Queste al Moca sono foto di gara. L’altra è un’iniziativa privata".

F.P.