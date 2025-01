Brescia, ragazzini “caricano” la volante della polizia: due agenti finiscono in ospedale. Arrestato 17enne

Brescia – Una zona, quella della stazione ferroviaria di Brescia, dove è sempre più difficile sentirsi tranquilli. Giovedì scorso è accaduto l’ennesimo episodio che ha visto protagonisti circa 20 minorenni o maggiorenni da poco che hanno aggredito due poliziotti “colpevoli” di avere caricato sulla loro volante due ragazzini da portare in Questura per alcune verifiche e per notificare loro una elezione di domicilio per una precedente vicenda giudiziaria.

Aggressione contro la polizia

Entrambi i ragazzi erano saliti sull’auto della polizia senza fare problemi. Erano stati rintracciati in stazione durante alcuni controlli. I loro amici hanno però circondato i due agenti, scagliandosi sul veicolo, che è stato preso a manate, e verso i poliziotti che hanno reagito con prontezza, evitando danni seri alle persone. Il bilancio è il loro ferimento a cui si aggiunge l’arresto del tunisino 17enne che ha fisicamente colpito uno degli agenti, finendo con lui a terra.

Reattività delle forze dell'ordine

L’intervento del secondo collega, che ha messo in manette il giovane, è stato provvidenziale, anche se i due uomini in uniforme sono finiti al pronto soccorso con il loro aggressore. Per lui, subito dopo si sono aperte le porte del carcere. Una decina di giovani è stata identificata.