Bergamo, maxi furto nella boutique di Tiziana Fausti: auto ariete sfonda la vetrina, razzia di capi e accessori griffati

Bergamo, 25 gennaio 2025 – Maxi furto nella boutique di Tiziana Fausti, in pieno centro a Bergamo, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio. Il colpo è avvenuto all’1.15, quando le luci delle vetrine si spengono in automatico.

I ladri hanno posizionato un ariete rudimentale, costruito con assi di legno, davanti alla vetrina. Poi, con l'auto in retromarcia l’hanno abbattuta e sono entrati nel negozio: nel giro di un minuto hanno svaligiato l'angolo dedicato al marchio Dior. Non è la prima volta che la boutique dell’imprenditrice della moda bergamasca viene presa di mira. Gli ultimi precedenti risalgono al novembre 2017 e al giugno dello stesso anno.

L’ariete e l’auto in retromarcia

Stando a quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, i tre banditi hanno raggiunto le vetrine che si affacciano verso piazza Dante all'1.05. Poi, hanno spostato i panettoni di cemento di fronte alla vetrina e uno di loro ha posizionato contro la vetrina un ariete in legno, in modo da neutralizzare la barra in ferro installata proprio per bloccare le auto dei banditi. Subito dopo, una vettura – una Toyota Yaris Cross – ha ingranato la retromarcia e sfondato la prima vetrina.

Furto nella boutique di Tiziana Fausti a Bergamo

La razzia griffata Dior

A quel punto, i malviventi sono entrati nel negozio e si sono avventati verso gli scaffali di Dior. Nel giro di pochissimo tempo, hanno riempito dei sacchi neri con la refurtiva: borse, occhiali e capi d griffati. Ancora da stimare la cifra di quanto è stato rubato.

La fuga

Scattato l'allarme con fumogeni, i ladri si sono dati alla fuga prima dell'arrivo dell'auto della sorveglianza privata e della polizia. Indaga la Squadra mobile.