Serle, operaio 21enne rimane schiacciato tra due mezzi: è grave

Brescia – Grave infortunio sul lavoro a Serle, questa mattina poco prima delle dieci. L’incidente è accaduto in via Galilei nella azienda Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia, dove un operaio di 21 anni è restato schiacciato tra il camion compattatore e il furgone della raccolta del vetro.

I mezzi avrebbero dovuto essere fermi, con il freno a mano tirato. Il giovane ha subito schiacciamenti al ventre e al torace ma non risulta essere in pericolo di vita. È stato condotto in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto c’erano i carabinieri e i tecnici dell’Ats, che dovranno appurare la dinamica dei fatti.