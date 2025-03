San Felice del Benaco, 97enne investito da un’auto mentre attraversa sulle strisce: è grave

Sab Felice del Benaco (Brescia), 24 marzo 2025 – Paura per un uomo di 97 anni di San Felice del Benaco che questa sera poco prima delle 18 è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Quando si è verificato l’incidente, il 97enne tra le mani aveva dei bastoncini da trekking con cui era solito praticare attività sportiva. Sono restati sull’asfalto.

L’uomo stava passeggiando a poca distanza dalla sua abitazione, lungo viale Italia: la strada che da San Felice del Benaco porta verso la frazione di Portese. Il sole non era ancora tramontato. Il pensionato era solo. Ad investirlo è stata una signora di 80 anni che era alla guida di una Lancia Ypsilon. Risiede a Padenghe Sul Garda e non si è ferita, anche se una volta scesa dal mezzo era molto spaventata.

Le persone che hanno assistito all’incidente hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. Gli operatori della centrale operativa di Brescia hanno contattato Soreu Alpina di Bergamo, che ha inviato in viale Italia l’eliambulanza da Brescia, un’auto con medico a bordo e un’ambulanza. Dopo essere stato messo in sicurezza l’anziano è stato caricato sull’elicottero e condotto agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso.

È stato ricoverato in prognosi riservata, anche tenendo conto dell’età. Sul posto per i rilievi si sono recati gli agenti della polizia stradale, che cercheranno di ricostruire l’accaduto e capire perché l’80enne non sia riuscita a fermarsi o a evitare il signore che stava attraversando. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.