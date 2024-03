Salò, cadono rami in strada: chiusa la Gardesana Occidentale

Proseguono in tutta la Lombardia i problemi legati al maltempo. Se nel corso del pomeriggio la pioggia ha offerto una tregua in pianura – resta l’allerta gialla fino a mezzanotte a Milano – nelle zone montane e lacustri precipitazioni (nevose e non) e vento sono proseguite per tutto il pomeriggio e fino a sera. Tanto che sulla strada statale 45bis Gardesana Occidentale è stato chiuso il tratto dal km 68,900 al km 71,000 nei pressi Salò, in provincia di Brescia, a causa della caduta di rami sul piano viabile per il maltempo. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. Sul posto il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile (il servizio clienti 'Pronto Anas' è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148).

Problemi ancor più pesanti sull’altra sponda del lago: il tratto di Gardesana che collega Riva del Garda con Limone resterà chiuso fino a giovedi 14 marzo. Sulla sede stradale è infatti caduta una frana all'altezza della galleria Casagranda. La carreggiata e' stata investita dalla caduta di tre grossi massi.