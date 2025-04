Sale sull’albero per potarlo. Cade e perde la vita a 81 anni

LOZIO (Brescia)Si arrampica su un albero per potarlo, perde l’equilibrio e cade. Tragico incidente ieri a Lozio. A perdere la vita è stato Gianfranco Valiforti, ottantunenne di Brescia. L’anziano in questi giorni di feste pasquali si stava godendo la sua seconda casa in Valcamonica, in località San Nazzaro. Si trovava appunto all’aperto, in una porzione di bosco di sua proprietà, quando poco dopo le nove si è consumato il dramma. In base alle prime informazioni Valliforti si stava occupando della manutenzione degli alberi. Si era arrampicato sui rami di una pianta armato di motosega con intenzione di potarla. All’improvviso, però, pare che il macchinario si sia inceppato e l’anziano maneggiandolo con forza per cercare di farlo ripartire avrebbe perso l’equilibrio. Finendo con il precipitare a terra. La caduta è stata terribile e si è rivelata: il malcapitato ha sbattuto con violenza il capo contro un masso. E per lui è stata la fine.

L’allarme al 118 e ai carabinieri della compagnia di Breno è arrivato alle 9,35. A Lozio, in quel terreno impervio, la centrale di Prima emergenza Areu, ha inviato un’ambulanza insieme ai tecnici del Soccorso alpino e i militari della compagnia brenese. Purtroppo per Valiforti non c’era più nulla da fare.

B.Ras.