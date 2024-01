A Sale Marasino c’è un nuovo milionario

Sale Marasino, 11 gennaio 2024 – Vincita milionaria a Sale Marasino alla ricevitoria “La Caffetteria” di via Mazzini 67. Abbiamo avuto notizia della vittoria milionaria poco fa - commenta il proprietario Andrea Chiari – il gioco è “Nuovo 100 x” e il biglietto acquistato da 20 euro - Al momento non sappiamo chi sia il fortunato vincitore, che speriamo si faccia vivo anche in forma anonima”. A Sale Marasino non si è ancora la diffusa la notizia della maxi-vincita. Non è escluso che si tratti di un residente, dato che la Caffetteria è frequentatissima da chi vive in paese. In pochi giorni si tratta della seconda vincita milionaria nel bresciano, dove è stato venduto anche un ticket da un milione e mezzo di Euro della Lotteria Italia.