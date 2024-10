Rudiano, grave operaio 36enne ustionato al volto dall’acido

Rudiano (Brescia), 15 ottobre 2024 – Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio attorno alle 17 a Rudiano, dove un operaio di 36 anni è rimasto ustionato al volto all’interno dell’azienda Colormec srl di via Lavoro e Industria. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’addetto stava lavorando in prossimità di un’autobotte. Stava stringendo una tubatura. Per motivi ancora da accertare, l’uomo, originario dell’est Europa, è stato investito da un getto di acido solforico, che gli ha provocato scottature al volto, al collo e agli arti superiori. È stato portato agli Ospedali Civili di Brescia. Secondo quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e del distaccamento volontari di Chiari e i carabinieri della Compagnia di Chiari.