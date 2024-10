Infortunio sul lavoro per due operai. Giù nel vuoto colpiti da una trave: diciannovenne in pericolo di vita

Ancora un infortunio sul lavoro nel Bresciano. Due operai sono rimasti feriti ieri mattina nel termovalorizzatore di Brescia, che fa capo alla municipalizzata A2A. I due dipendenti di una ditta esterna specializzata stavano smontando un ponteggio usatpo per lavori di manutenzione quando una trave ha colpito il diciannovenne, facendolo cadere.

Il collega cinquantenne è rimasto ferito lievemente. Il giovane invece combatte per sopravvivere. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre i lavoratori erano all’opera. La trave ha colpito prima il giovane, che ha subìto un trauma cranico e al momento dei soccorsi non riusciva a muovere gli arti. È stato trasportato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni sono attualmente gravi. Nonostante indossasse un elmetto protettivo, la violenza dell’impatto ha avuto conseguenze significative. Il collega è stato colpito al braccio dalla stessa trave ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Il personale di pronto intervento presente in A2A è subito intervenuto per prestare soccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei tecnici dell’Ats, dell’Asst Franciacorta e della polizia di Stato. In una nota A2A ha espresso rammarico per l’accaduto: "La squadra d’emergenza dell’impianto e quella di soccorso avanzato, sempre presente con personale specializzato quando vi sono attività di manutenzione programmata alle linee del Termoutilizzatore, sono intervenute immediatamente a prestare i primi soccorsi. A2Aassicura la massima collaborazione per ricostruire la dinamica della vicenda".

Milla Prandelli