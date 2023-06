Rovato, ragazzina di 12 anni investita sulle strisce pedonali: è in rianimazione

Rovato, 8 giugno 2023 – Incidente grave questo pomeriggio a Rovato, in via Rudone, nel centro del paese. Una ragazzina di 12 anni è stata travolta da una vettura mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Erano circa le 14. I fatti sono accaduti di fronte alla Conad e poco distante dal McDonald’s, in una zona dove c’è anche la pista ciclabile. La ragazzina è di Coccaglio e probabilmente si stava recando a Rovato a trascorrere il pomeriggio.

Dalla centrale operativa del numero unico 112 è stata avvisata Soreu Alpina, che ha inviato sul posto due ambulanze e l’elicottero, che ha portato la piccola agli Spedali Civili di Brescia. È ricoverata in rianimazione pediatrica. La prognosi è riservata.

Altro incidente, stavolta mortale, sempre nel Bresciano. Oggi pomeriggio intorno alle 15.20 in via Europa, a Salò si sono scontrate una vettura e uno scooter. La vittima è un 62enne di Gavardo, che viaggiava sul suo motociclo. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, lo scooter della vittima si è scontrato con l’auto ed è rotolato sulla strada. Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due persone che viaggiavano sull’auto: una ragazza di 25 anni e una donna di 53, che però non avrebbero riportato ferite.