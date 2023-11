Rezzato, invade la corsia di marcia opposta e finisce contro un mezzo pesante: morto un 30enne

REZZATO – Non ce l’ha fatta l’uomo di 30 anni che oggi alle 13 ha avuto un incidente a Rezzato lungo la strada 45bis: da tempo tristemente nota per il numero di sinistri, anche con vittime.

L’uomo, che viaggiava su una 500 Abarth e che aveva 30 anni, pare abbia invaso la corsia di marcia opposta alla sua finendo contro un mezzo pesante, che è finito fuori strada. L’utilitaria del giovane è rimasta completamente distrutta. Il numero unico 112 ha mandato sul posto l’eliambulanza, un’ambulanza e due auto con medico a bordo.

C’erano anche i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo e con perizia per toglierlo dalla sua auto. Le condizioni del giovane sono apparse da subito gravi. Una volta stabilizzato è stato condotto in elicottero agli Spedali Civili di Brescia. L’intervento di medici e infermieri, purtroppo, non è servito. Il 30enne è spirato nel pomeriggio. Si tratta del secondo morto lungo le strade bresciane nella giornata odierna. ha rilevato i fatti la polizia stradale di Salò