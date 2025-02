Raid dei banditi rapinati due fratelli

Terrore per due famiglie imparentate tra loro a Ghedi. Entrambe sono state rapinate e solo per fortuna nessuno è stato ferito. Domenica sera una banda di quattro rapinatori quasi sicuramente di origini straniere dato che parlavano con un forte accento dell’Est Europa è entrata in azione a Palazzina di Ghedi a casa della famiglia Traversi. La zona dista circa due chilometri dal centro. Nessuno pare avere visto nulla, forse anche a causa del buio e della serata di festa. Attorno alle 19 la banda si è introdotta nell’appartamento di Gianni Traversi che era assente. Il figlio stava facendo la doccia nel piano interrato e dunque non si è reso conto di nulla. I malviventi hanno avuto il tempo di agire indisturbati, hanno smurato la cassaforte e se la sono portata via. Subito dopo sono entrati in casa del fratello di Gianni Traversi, dove c’erano sia lui sia suo figlio, che si sono trovati faccia a faccia coi banditi a volto coperto. Si trovavano nel salotto quando è avvenuta l’irruzione. Padre e figlio sono stati minacciati con delle pistole. Due dei rapinatori hanno loro detto di continuare a guardare la tv e di fingere che nulla stesse accadendo. Uno di loro intanto, teneva la pistola puntata contro di loro, che non hanno opposto resistenza. Gli altri hanno preso la cassaforte. Sono stati visti fuggire su un’auto di grossa cilindrata, forse rubata. Indagano i carabinieri. In uno dei forzieri c’erano soldi e armi legalmente detenute.

Mi.Pr.