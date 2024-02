Puegnago del Garda, anziana morta in casa: il figlio confessa l’omicidio

Puegnago del Garda (Brescia) – Risolto nella notte il giallo dell'anziana morta in casa a Puegnago del Garda, nel Bresciano.

A uccidere Santina Delai , 78 anni, è stato il figlio che ha confessato davanti ai carabinieri nel corso di un lungo e sofferto interrogatorio al comando provinciale di Brescia. Mauro Pedrotti, 54 anni, è in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario premeditato della madre.

Rilievi dei carabinieri nell'abitazione di Puegnago del Garda

Santina Delai era stata trovata morta con uno strofinaccio stretto attorno al collo nella mattinata di ieri, mercoledì 7 febbraio, dopo che i vicini di casa avevano sentito alcuni rumori sospetti provenire dall’abitazione della pensionata, che viveva sola da quando cinque anni fa era morto il marito. I vicini si erano inoltre insospettiti per non aver visto Santina uscire in giardino, nonostante la porta finestra al piano terra fosse aperta come tutti i giorni. La donna era solita alzarsi presto per cambiare l’aria e fare le pulizie, ma ieri non si era vista. Non vi era stata alcuna effrazione, dunque, nella villetta a schiera di via Panoramica, passata al setaccio dai carabinieri della scientifica.

Il figlio della donna è stata la prima persona chiamata dai vicini. Pedrotti ha quindi chiesto alla moglie Mina di andare a controllare e la donna ha così trovato il cadavere della suocera. A quel punto è stato dato l’allarme con una telefonata al 112 e sono cominciate le indagini, concluse questa notte con la confessione del figlio della vittima