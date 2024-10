Provaglio, forza posto di blocco e fugge all'impazzata su un camion per trasporto animali rubato: arrestato

Provaglio d’Iseo (Brescia), 29 ottobre 2024 – Forza un posto di blocco e fugge a velocità inaudita al volante di un camion per il trasporto animali per le vie del paese, obbligando i carabinieri a un inseguimento da cardiopalma durato per oltre venti minuti, e cerca pure di speronarli. Protagonista, un 38enne, arrestato ieri, lunedì 28 ottobre, in territorio di Provaglio d'Iseo. L'uomo non si era appunto fermato a un posto di blocco organizzato nel centro di Adro dai militari della compagnia di Chiari, e poi aveva accelerato all'impazzata. Mentre i militari del nucleo Radimobile lo tallonavano, è venuta a galla la ragione di tanta fretta: il camion in questione era infatti stato rubato la notte precedente presso l'abitazione del proprietario di un'azienda agricola i Cologne.

Il fuggiasco, una vecchia conoscenza delle frze dell'ordine, pur di garantirsi la strada ha messo in atto una serie di manovre pericolose, protratte per circa venti minuti, e ha anche cercato di speronare una gazzella dellArma. Sentendosi ormai braccato, ha abbandonato l'autocarro nelle campagne di Provaglio d'Iseo e ha provato a far perdere le proprie tracce proseguendo la fuga a piedi. Non è andato tuttavia lontano. L'uomo è stato arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La misura è stata convalidata dal giudice oggi, 29 ottobre, che ha disposto per il 38enne l'obbligo di firma tre volte a settimana.