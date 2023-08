Brescia Pride, sabato corteo e festa nel quartiere Carmine

Milano, 29 agosto 2023 - Partirà alle 15 di sabato con il concentramento in piazza Vittoria prima dell'avvio del corteo il Brescia Pride. Presentato stamane dai promotori con il motto #LaCulturaSiFaInsieme, il corteo si terrà nelle vie del centro cittadino, portando la rappresentanza della comunità Lgbtqiapk+ bresciana. "Siamo una comunità che combatte per il riconoscimento e l'affermazione libera e senza compromessi delle diverse identità".

Marcia e party

Alle 15.30 gli interventi iniziali, con spazio alle parole e alle esperienze di singole persone e associazioni (accessibili in linguaggio Lis); alle 16 la partenza del corteo con un percorso di circa tre chilometri. Alle 18 il rientro in piazza Vittoria e gli interventi dal palco. Alle 20 partirà la festa tra i locali del quartiere Carmine e a mezzanotte l'after party in alcuni locali della città.

Zone Gialla e Blu

In piazza Vittoria ci saranno interpreti Lis e anche una Zona Gialla lato palco pensata per famiglie, passeggini, distanziamento, mentre la Zona Blu sottopalco è stata pensata per persone in sedia a rotelle, e per chiunque necessiti di maggiore vicinanza a interpreti Lis. L'invito a tutti i partecipanti è a mantenere puliti gli spazi che attraverseranno: in piazza Vittoria verrà allestito un Ecopoint in collaborazione con 5R Zero Sprechi. La serata, organizzata in collaborazione con Carminiamo Brescia, verrà animata da diverse iniziative e realtà del territorio. Dopo la mezzanotte alcuni locali terranno eventi in occasione della manifestazione