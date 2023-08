IN BREVE: Brianza Pride: Patrocinio Ufficiale della Provincia di Monza

Sostenere l’iniziativa del Brianza Pride, concedendo il patrocinio ufficiale della Provincia alla manifestazione, seguendo così l’esempio di diversi Comuni del territorio che già hanno dato il loro supporto all’evento. Una mossa nel nome dell’inclusione e che andrebbe a rovesciare la decisione presa lo scorso anno proprio da via Grigna, che aveva bocciato la proposta. È la richiesta avanzata dal gruppo di Brianza Rete Comune, che rappresenta il centrosinistra in consiglio provinciale. La quinta edizione del Brianza Pride si terrà il 16 settembre a Monza. Per dare forza alla sua richiesta il centrosinistra ha presentato anche una mozione, che dovrà essere discussa nella prossima seduta del consiglio provinciale.

"Il Brianza Pride vedrà la partecipazione di tantissime persone e di diversi enti, associazioni e movimenti del territorio -spiega Vincenzo Di Paolo, capogruppo di Brianza Rete Comune -, che si troveranno in piazza per ribadire la libertà di ciascun individuo di essere e amare, nel rispetto di tutte le identità e gli orientamenti. Un appuntamento per promuovere la lotta contro ogni forma di sessismo, razzismo e omobitransfobia. Occorre un impegno per ribadire i valori dell’inclusione e del rispetto. Per questo è importante che venga concesso il patrocinio all’evento".

F.L.