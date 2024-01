Prevalle, incidente tra auto e furgone: gravissima una donna

Prevalle (Brescia),23 gennaio 2023 - Incidente, nel primo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale 116 a Prevalle, nel Bresciano: un’automobile e un camioncino si sono scontrati e una donna è rimasta ferita in modo grave.

Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe accaduto poco dopo le 15: la Golf guidata dalla donna avrebbe sbandato, per cause da chiarire, finendo per invadere la carreggiata opposta e schiantandosi contro un camioncino Iveco.

L'automobilista, una 51enne, non avrebbe mai perso i sensi, ma avrebbe rimediato gravi traumi (torace, bacino e arto inferiore): soccorsa in codice rosso dai volontari di Nuvolento e di Roè Volciano, è stata trasferita d’urgenza, a bordo di un’ambulanza, all’ospedale Civile di Brescia. Illeso il conducente del furgone, un 58enne.

Sul posto, oltre i soccorsi, la Polizia locale che si è occupata dei rilievi e di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Ma anche della gestione della viabilità: inevitabili i disagi per il traffico con code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.