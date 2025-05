Bancomat esplode nella notte. È il nono colpo in provincia

E nove. Nuovo bancomat fatto saltare dalla banda di ladri esperta in esplosioni pilotate per scardinare sportelli erogatori di contanti la notte tra martedì e mercoledì. Nel mirino stavolta è finita la filiale di Cassa Padana di Credito cooperativo a Pavone del Mella, nella Bassa. I soliti ignoti alle prime luci dell’alba hanno posizionato la “marmotta“ con polvere pirica nella bocchetta del bancomat prescelto, in via Vittorio Emanuele, e l’hanno innescata. Poi sono scappati con il bottino, qualche migliaio di euro, lasciando dietro di sé pezzi divelti e danni ingenti, tanto che i clienti della filiale, ieri rimasta chiusa, sono stati dirottati nelle sedi di Gottolengo e Cigole. Indagano i carabinieri della compagnia di Verolanuova. Si tratta del nono colpo messo a segno in agenzie credito della provincia dall’inizio dell’anno. La notte del 26 aprile è stato scardinato il bancomat della BCC del Garda di Nuvolera. Il 18 aprile l’Atm della BTL di Passirano. Il 23 marzo precedente il bancomat della Banca Valsabbina di Adro, l’8 marzo quello della BTL, sede di Trenzano, il 23 febbraio della BCC di Palazzolo sull’Oglio. E ancora, il 17 febbraio era stato fatto saltare lo sportello della BTL di Coccaglio, l’8 febbraio quello della Bpm di Capriolo e il 2 febbraio della Bper di San Pancrazio di Palazzolo. B.R.