La lite tra stranieri, la fuga e la morte nel fiume. Carabinieri al lavoro sugli elementi del giallo di Pontoglio

Pontoglio (Brescia), 15 aprile 2025 – Ancora nessuna svolta nelle indagini relative al ritrovamento del corpo di un uomo dell’età apparente di 25 anni nelle acque del fiume Oglio in località Maglio di Pontoglio. Il corpo è stato recuperato domenica 13 aprile attorno alle 18, anche se l’allarme risale a sabato 12, quando è stato visto lanciarsi, forse per sottrarsi a un pestaggio. L’uomo ancora ignoto stava partecipando a una animata discussione in una lingua straniera. Un pescatore l’ho ha visto lanciarsi in acqua. Al momento i carabinieri stanno raccogliendo date e testimonianze che potrebbero aiutare a capire di chi si tratti, ma pure perché fosse in corso una lite e per quali motivi. Risalire ai partecipanti sarebbe utilissimo, così come comprendere se l’alterco sia derivato da motivi futili o da altre cause come per esempio motivi legati allo spaccio o alla delinquenza, oppure a chiarimenti tra membri di gruppi in contrasto.

Al momento non ci sono risposte certe. L’unica certezza è la tragedia consumatasi. La zona, in quella parte di fiume Oglio che corre parallela alla Roggia Castellana, non è nota per la presenza di persone sospette, per assembramenti o altro. Gli unici che la frequentano abitualmente sono i pescatori e coloro che vanno a camminare sulla riva. Non è impossibile, però, che lì siano arrivate persone che trovano rifugio in cascine o impianti industriali abbandonati dell’ovest bresciano. A rispondere con chiarezza saranno i carabinieri. Novità in merito al caso potrebbero non essere lontane.