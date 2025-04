Pontoglio, trovato il cadavere dell’uomo che si era tuffato nel fiume. Giallo sui motivi del gesto

Pontoglio (Brescia) – Svolta nel giallo del fiume Oglio, a Pontoglio. Attorno alle 18 di oggi, domenica 13 aprile, nelle acque del fiume, in località Maglio, è stato trovato il corpo di un uomo, presumibilmente quello che ieri sera si è tuffato, forse dopo avere discusso con altri uomini. Si tratterebbe di un nordafricano.

Un pescatore aveva chiamato il numero di emergenza 112 e immediatamente erano stai allertati i carabinieri, i vigili del fuoco e la Soreu Alpina, che ha mandato sul posto i propri mezzi. Le ricerche si sono concentrate nell’area dove il pescatore ha visto l’uomo lanciarsi in acqua, nella zona del Maglio di Pontoglio appunto. Sul posto attorno alle 20 di ieri era arrivato anche un elicottero che ha sorvolato il corso d’acqua, senza tuttavia trovare riscontri. In acqua sono entrati i vigili del fuoco con il Speleo-Alpino-Fluviale ma attorno alle 24 le operazioni sono state sospese per riprendere stamattina alle prime luci dell’alba. Tutta l’area è stata transennata per evitare ai curiosi di avvicinarsi e intralciare le operazioni.

Sia ieri sia oggi il sindaco di Pontoglio Alessandro Pozzi si è recato sul luogo delle ricerche. Questa sera è stato rinvenuto un cadavere che non avrebbe segni di violenza. Se si era sperato che chi si è tuffato in acqua si fosse salvato e fosse andato a casa senza rendersi conto dell’allarme e delle ricerche in corso, oggi questa speranza si è infranta. I carabinieri della Compagnia di Chiari stanno indagando per capire se effettivamente ci sia stata una lite