Piantedosi: attacchi vergognosi, tutela alle divise

"Il governo è determinato a rafforzare ogni misura per tutelare l’incolumità di chi indossa una divisa". Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso pieno sostegno alle forze dell’ordine, impegnate in una difficile gestione dell’ordine pubblico in diversi contesti, specie negli ultimi giorni: "Vergognosi gli attacchi di delinquenti a Milano, Torino e Roma", ha rincarato il responsabile del Viminale.

A Roma, prima del derby tra Lazio e Roma, cinquecento ultrà giallorossi hanno tentato di raggiungere i tifosi laziali. Sono stati protagonisti di lanci di oggetti, scontri con la polizia e guerriglia urbana a Ponte Milvio e viale Pinturicchio, con idranti e lacrimogeni usati per disperdere i violenti. Il riferimento a Milano, invece, è per il corteo Pro Pal che ha portato a sei denunce e alle scritte di minacce alla premier.

Il tema dell’ordine pubblico è già al centro del dibattito politico in queste ore, dopo la firma del capo dello Stato al decreto sicurezza, fortemente contestato per il giro di vite sulle proteste da parte di larga parte dell’opposizione. Perplessità anche da parte delle camere penali. Sul Dl sicurezza sciopereranno anche i penalisti: astensione in vista dalle udienze il 5,6, 7 maggio. Il ministro dell’Interno ha invece affermato di volere ulteriormente rafforzare le norme a tutela dei rappresentanti delle forze dell’ordine.