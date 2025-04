Incidente a Pian Camuno, moto si schianta contro furgone sulla Sp 510: morto Federico ‘Denver’ Troletti

Brescia, 22 aprile 2025 – Tragico incidente stradale, oggi verso le 15, in Valle Camonica: Federico Troletti, assistente di polizia, 48 anni, soprannominato Denver e grande appassionato di nuoto, è morto in sella alla sua moto, lungo la Sp510 nel territorio di Pian Camuno.

Lo schianto

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la motocicletta sulla quale viaggiavano il 48enne e una donna stesse svoltando verso la SS42 al bivio per Bergamo e Darfo, quando si è scontrata contro un furgone. Nell’urto i motociclisti sono stati disarcionati dalla due ruote e l’uomo alla guida è finito contro il guardrail dove è rimasto incastrato ed è morto sul colpo.

I soccorsi

Nonostante i soccorsi immediati – con l’elisoccorso e le ambulanze – per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto per liberare il corpo dal guardrail sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Darfo. La donna che era in moto con lui è stata portata in ospedale con l’elicottero, mentre sono rimasti illesi i tre operai di una ditta di lavori stradali che erano sul furgone. I rilievi sono stati assegnati alla Polizia stradale. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico e viene indicata dalle pattuglie locali la viabilità alternativa.

La vittima

Federico ‘Denver’ Troletti aveva 48 anni compiuti pochi giorni fa ed era residente a Malegno. Era stato agente nella Polizia di Stato e ora lavorava nell ufficio passaporti al Commissariato del Carmine. Grande sportivo era un provetto nuotatore e negli anni ha organizzato eventi sportivi di grandissimo richiamo come il giro di Monte Isola a nuoto. Era conosciuto per le sfide che affrontava attraversando anche di notte il lago di Iseo.

Un’altra tragedia in Valle Camonica

Sempre oggi, la Valle Camonica è stata colpita da un’altra tragedia: a Lozio, un uomo che stava potando un albero, in cima a una scala, ha perso l’equilibrio precipitando a terra e picchiando la testa contro un sasso. Un trauma che non gli ha lasciato scampo: l’uomo, 81 anni, è morto sul colpo .