“Percorsi segreti, tesori celati”. L’invito è per piccoli ospiti

Appuntamento con la storia e i suoi segreti, per due giorni, al museo archeologico Rambotti di Desenzano del Garda. A offrire la possibilità di svago e conoscenza a tanti bambini e ragazzini della provincia di Brescia e cdi Bergamo sarà “Percorsi Segreti“: ed il sostegno dei Comuni di Desenzano del Garda, Gussago, Iseo, Ospitaletto, Rodengo Saiano e Sarnico. L’Associazione Musical-Mente APS, in collaborazione con numerosi enti e istituzioni educative, dal 14 al 16 marzo porterà al Museo Rambotti una serie di attività che coinvolgeranno piccoli dai 6 ai 10 anni. Attraverso visite, laboratori, giochi e indovinelli, i bambini esploreranno il museo accompagnati da attori e giovani scienziati, alla ricerca dei segreti nascosti della storia. A rendere ancora più speciale l’evento sarà il concerto acustico del “18° punto“, in programma domenica 16 marzo alle 18:30. Grazie a un sistema di cuffie wireless, il pubblico potrà ascoltare la musica mentre visita il museo. Il concerto sarà eseguito in un arrangiamento per trio di Cristian Rocco, con la partecipazione dei bambini che si esibiranno in alcune performance musicali. "Siamo orgogliosi di ospitare un progetto così innovativo che mette al centro i bambini e il loro rapporto con la cultura – dice l’assessore alla cultura di Desenzano del Garda Pietro Avanzi - Il Museo Rambotti è un luogo ricco di storia". Mi.Pr.