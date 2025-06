Pedone investito da un camper mentre attraversa sulle strisce

Un uomo di 69 anni è stato portato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia, dopo essere stato investito da un camper. L’incidente è avvenuto ieri mattina poco dopo le sette a Desenzano, in viale Marconi, in una zona centrale della località turistica, in questi giorni affollata di vacanzieri e visitatori. Secondo le prime informazioni il ferito, uno straniero, stava attraversando sulle strisce pedonali quando il veicolo lo ha colpito. È rimasto a terra esanime, con numerosi traumi e ferite a causa dell’impatto, particolarmente violento. I presenti hanno chiamato il numero unico per le emergenze, che sul posto ha inviato due ambulanze e l’elicottero, oltre a un’auto con medico a bordo. Dopo essere stato messo in sicurezza e stabilizzato, il ferito è stato condotto in volo agli Spedali Civili di Brescia. Era in codice rosso, è stato ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri si sono occupati della ricostruzione dell’investimento. Per consentire i soccorsi è stato necessario fermare il traffico in via Marconi. Si sono create lunghe code, complici anche la bella giornata e l’arrivo dei turisti che hanno scelto il Benaco per trascorrere le loro ore libere. La situazione è tornata alla normalità in tarda mattinata.

Mi.Pr.