Paura e malori. Scuola evacuata. Colpa del cloro

Ancora una scuola evacuata per la presenza di odori e sostanze chimiche nell’aria. È accaduto ieri a Lonato del Garda alla scuola secondaria di primo grado Tarello, in via Galileo Galilei, dove parte delle cinquanta persone presenti tra ragazzini, insegnanti e altro personale scolastico ha accusato fastidi alla gola e agli occhi a causa del fortissimo odore di sostanze chimiche diffusosi nell’aria. Inizialmente si è pensato a uno spray urticante. La dirigenza scolastica ha prima fatto riunire tutti nell’aula magna e poi ha attivato le procedure di evacuazione, facendo uscire tutti dalla scuola in modo ordinato. Tutti si sono recati nel cortile. Nel frattempo le famiglie sono state avvisate. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. La causa è stata individuata in un secchio con una miscela di cloro e ammoniaca usata per pulire il pavimento.