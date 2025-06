Incendio in centro a Palazzolo sull’Oglio, in fiamme tre garage e due auto

Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 1 giugno 2025 – Incendio, sabato sera verso le 23.30, in centro a Palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano.

Le fiamme si sono sprigionate in un cortile di piazza Roma, a pochi passi dal fiume Oglio. Secondo una prima ricostruzione, a innescare la scintilla potrebbero essere state le braci ancora attive di un barbecue, presumibilmente non spento nel modo corretto da un gruppo di persone che aveva trascorso la serata insieme. Al termine qualcuno potrebbe aver messo via la brace dentro un garage che ha preso fuoco. Tuttavia sono in corso accertamenti.

Le fiamme hanno distrutto tre garage dove erano parcheggiate due auto, ma per fortuna sembra che nessuno sia rimasto ferito o intossicato: i residenti, evacuati per sicurezza, sono rientrati nelle loro case attorno alle due, una volta che l'area era stata messa in sicurezza.

Oltre i Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: l'area interessata dall'incendio è stata interdetta al passaggio, ora i militari stanno indagando per fare chiarezza sull'episodio e sulle responsabilità.